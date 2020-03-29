Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Trabzon'da "Evde kal" çağrısına uyuluyor

Trabzon'da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Uzunsokak, Kahramanmaraş ve Kunduracılar Caddesi en sakin günlerinden birini yaşıyor.

29.03.2020 15:55 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:56
Trabzon 'da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Uzunsokak, Kahramanmaraş ve Kunduracılar Caddesi en sakin günlerinden birini yaşıyor. Cadde ve sokaklara çıkan çok az sayıdaki kişi ise maske kullanıyor.
Samsun'da ise Samsun Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Anıtı ve kentin işlek caddelerinde sakinlik yaşanıyor. Trafik yoğunluğunun da azaldığı kentte, drone ile çekilen görüntülerde kentteki sakinlik dikkati çekti.
Ordu'da her gün yüzlerce insanı ağırlayan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Köprübaşı Meydanı ve araç trafiğine kapalı olan Süleyman Felek Caddesi'nde çok az sayıda kişi bulunuyor.
Akdeniz'de sahiller boş kaldı
Antalya'da her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin kullandığı dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin boş olduğu gözlendi. Cumhuriyet Meydanı, Kazım Özalp ve Işıklar caddeleri en sakin günlerini yaşadı. Trabzon’da ’Evde kal’ çağrısına uyuluyor

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Hürriyet, Trabzon, Güncel

Haberin Videosu :

Trabzon'da "Evde kal" çağrısına uyuluyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Trabzon'da 'Evde kal' çağrısına uyuluyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa’da koronavirüsten en genç ölüm gerçekleşti Haberler
Avrupa'da koronavirüsten en genç ölüm gerçekleşti
Erdoğan, soru işaretleriyle görevden ayrılan Bakan’ın yerine atadığı isimle görüştü Haberler
Erdoğan, soru işaretleriyle görevden ayrılan Bakan'ın yerine atadığı isimle görüştü
Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! Paralar saçıldı, dokunan olmadı Haberler
Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! Paralar saçıldı, dokunan olmadı
Ali Ağaoğlu’nun eski sevgilisi Hazal, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı Haberler
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı
Savcılık provokatif anonslar yaptıran HDP’li vekile soruşturma başlattı Haberler
Savcılık provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekile soruşturma başlattı
Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntüler sonrası İBB cezayı kesti Haberler
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüler sonrası İBB cezayı kesti
3 ilimizde 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı Haberler
3 ilimizde 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı
Çankırı’da bir köy, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı Haberler
Çankırı'da bir köy, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

16:31: Bakan Selçuk: Engellilerimizin süresi dolan raporları mayıs sonunu kadar geçerli - Haber 16:30: Avusturya'nın kamu televizyonunda Kovid-19 nedeniyle ilk kez Müslümanlara yönelik dini program... - Haber 16:30: İzmir'de cadde ve sahiller boş kaldı - Haber 16:30: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Bakan ile video konferans yöntemiyle görüştü - Haber 16:30: Pendik'te saldırıya uğrayan sağlık görevlileri o anı anlattı - Haber 16:18: Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi - Magazin 15:56: Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında soruşturma başlattı - Haber 15:30: Son dakika: 3 ilimize bağlı 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı - Haber 15:26: Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti - Haber 14:41: Son dakika: Ankara Valiliği, çocukların market ve pazar yerlerine girmelerini yasakladı - Haber 14:22: İstanbul'da koronavirüs vakasını taşıyan 112 ekibine dehşeti yaşatan 2 kişi, gece bekçileri tarafından yakalandı - Haber