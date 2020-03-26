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Trabzon'da 'evde kal' çağrısıyla suç oranları düştü

TRABZON'da koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar, 'evde kal' çağrılarına uyup, dışarı çıkmayınca suç oranlarında yüzde 60'lara varan düşüş yaşandı.

26.03.2020 08:59 | Son Güncelleme: 26.03.2020 08:59
Trabzon'da 'evde kal' çağrısıyla suç oranları düştü

TRABZON'da koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar, 'evde kal' çağrılarına uyup, dışarı çıkmayınca suç oranlarında yüzde 60'lara varan düşüş yaşandı.

Türkiye'de koronavirüse karşı önlemler alınırken, Trabzon 'da vatandaşlar, 'evde kal' çağrılarına uyarak dışarı çıkmıyor. Kentte son günlerde çevreye rahatsızlık verme, hırsızlık, yaralama gibi suç oranlarında da yüzde 60'lara varan azalma yaşandı. 155 Polis İmdat Hattı'nı arayan vatandaşların sayısında da düşüş olduğu öğrenildi. Arayanların ise en çok sosyal hayatın kısıtlanması tedbirlerine uymayanlar hakkında ihbarlar geldiği öğrenildi.

Suç oranlarının azalmasına rağmen polis ekipleri, tedbirlerini de elden bırakmıyor. Salgın nedeniyle kapatılan iş yerlerinde yaşanabilecek olası hırsızlık olaylarının önüne geçmek için polis ekipleri ve gece bekçileri tedbirlerini artırdı.

POLİSLER ANONSLA UYARIYOR

Polis ekipleri ayrıca, kent merkezinde koronavirüs tedbirlerine uymayıp, dışarıya çıkan 65 yaş üstü vatandaşları da uyarıyor. Ekipler yoğunluğun yaşandığı bölgelere polis otosuyla, "Değerli vatandaşlarımız, sizlerin ve tüm insanlığın sağlığı için sizlere evlerde kalmayı tavsiye ediyoruz" anonsları yapıyor.

Kent sakinleri, suç oranlarında yaşanan düşüşün sevindirici olduğunu belirtiyor.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Trabzon, Polis, Güncel

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