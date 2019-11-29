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Trabzon'da evinin altındaki su deposuna düşen kişi yaralandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir kişi, evinin altındaki su deposuna inerken merdivenin kırılması sonucu düşerek yaralandı.

29.11.2019 19:22 | Son Güncelleme: 29.11.2019 19:22Trabzon'da evinin altındaki su deposuna düşen kişi yaralandı
'un ilçesinde bir kişi, evinin altındaki su deposuna inerken merdivenin kırılması sonucu düşerek yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Lazlar Sokak'ta yaşayan 80 yaşındaki Hüsnü , evinin altına yaptığı su deposuna inmek istedi.
Bu sırada merdivenin kırılması sonucu deponun zeminine düşerek yaralanan Karaali, burada mahsur kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Servis ile itfaiye ekipleri, olay yerine sevk edildi.
Yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki su deposuna seyyar merdivenle inen itfaiye ekipleri, Karaali'yi bulunduğu yerden çıkardı.
Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırılan Karaali'nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Akçaabat, Karaali, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

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