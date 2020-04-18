Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Trabzon'da fabrika yangını

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesindeki bir balık işleme fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

18.04.2020 22:26 | Son Güncelleme: 18.04.2020 22:58
Trabzon'da fabrika yangını
Trabzon 'un Çarşıbaşı ilçesindeki bir balık işleme fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Çarşıbaşı ilçesi Yavuz Grup yolu üzerindeki bir balık işleme fabrikasının soğuk hava deposunda akşam saatlerinde belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Patlama sonucu çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı sardı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine fabrikaya itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen Çarşıbaşı Belediyesi ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile İl Emniyet Müdürü Metin Alper de olay yerine gelerek, yangın hakkında bilgi aldı.
Öte yandan, yangında can kaybı yaşanmazken, alevlerin sardığı fabrika kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Etiketler: Çarşıbaşı, Trabzon, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı’yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar Haberler
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar
Cezaevinden tahliye olan eski hükümlü, arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü Haberler
Cezaevinden tahliye olan eski hükümlü, arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü
Ankara OSTİM’de çadır deposunu pavyon yapanlar, 60 bin lira ceza yedi Haberler
Ankara OSTİM'de çadır deposunu pavyon yapanlar, 60 bin lira ceza yedi
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı’ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Haberler
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Belediye ’bedava ekmek yasaklandı’ dedi, valilikten jet yanıt geldi Haberler
Belediye "bedava ekmek yasaklandı" dedi, valilikten jet yanıt geldi
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı Haberler
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı
Koronadan ölüm oranında İstanbul’u geçen kentimiz alarm veriyor Haberler
Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor
Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi Haberler
Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi
Haberler ›› Güncel ››Trabzon'da fabrika yangını - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:52: Hakkari'de nöbet tuttuğu sırada rahatsızlanan asker şehit oldu - Haber 23:50: DENİZLİ Çukura düşen kaplumbağaları itfaiye kurtardı - Haber 23:48: Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi paylaşımı - Haber 23:48: ABD, Kovid-19 salgını uyarılarına rağmen Çin'e milyonlarca maske satmış - Haber 23:46: Nijerya'da ordu terör örgütü Boko Haram'ın kampına hava saldırısı düzenledi - Haber 23:36: Hakkari'de nöbet sırasında rahatsızlanan asker, şehit oldu - Haber 23:01: Cezaevinden tahliye olan eski hükümlü, arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü - Haberler 22:52: Ankara OSTİM'deki depoda pavyon eğlencesi yapanlara 60 bin lira ceza kesildi - Haberler 21:22: Son Dakika: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi - Haber 19:59: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı - Haber 19:53: Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi - Haber