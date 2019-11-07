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Trabzon'da köprü ayağına çarpan otomobilde 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralının ise durumu kritik.

07.11.2019 08:55 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:44

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde otomobilin köprü ayağına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Çömlekçi mahallesinde Mert Aslan yönetimindeki 61 AJ 511 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü ayağına çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda 112 acil ekipleri, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Beton duvara çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılırken, sürücü Mert Aslan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada araç içerisinde bulunan Mert Tosun 112 acil ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 KİŞİ AĞIR YARALI

Kazada yaralanan Ufuk Birinci, Oğuzhan Kaba ve Hazar Birsen KTÜ Farabi Hastanesi ve Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, kaza sonrası Karadeniz Sahil Yolu kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Trabzon'da köprü ayağına çarpan otomobilde 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralı

Mert Aslan, Ortahisar, Trabzon, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


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