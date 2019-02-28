Trabzon'da Fetö'nün Hücre Evlerine Operasyon

Trabzon
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) hücre evlerine yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Emniyet Müdürlüğü
İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince, FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerine yönelik çalışma yapıldı.
Ekiplerce Ordu
'da haklarında arama kaydı bulunan firari örgüt üyelerinin Trabzon'da saklandıklarının tespit edilmesi üzerine 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında örgütün "bölge talebe mesulü" olan Ş.Ö. ve Ö.O. ile B.Ö. ve S.C. gözaltına alındı.
ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Trabzon, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA