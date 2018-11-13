Trabzon'da Fetö/pdy'den Hakkında Soruşturma Açılan Albay, Sahte Doktor Raporuyla Askeriyeye...

Trabzon
'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Trabzon İl Jandarma
Komutan Yardımcısı Albay Duran Çakırca (46), çıkarıldığı mahkemece 'yurt dışı çıkış yasağı' getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çakırca, ifadesinde, 1986 yılında girdiği askeri sınavın sorularının öncesinde kendisine çözdürüldüğünü, örgütün bir mahrem imamının düzenlettiği sahte doktor raporuyla askeriyeye yerleştirildiğini söyledi.
Trabzon'da, Fetulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlamasıyla Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözaltına aldığı Trabzon İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Duran Çakırca, emniyetteki sorgusunun ardından Kaşüstü
'nde bulunan Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi.
Cumhuriyet savcısına verdiği ifadede, Çorum
'un Sungurlu
ilçesi İncesu
Köyü'nde okurken ailesinin maddi imkansızlıkları nedeniyle kendisine ücretsiz yurt önerildiğini söyleyen Çakırca, "Ailemizin maddi durumu iyi değildi. Ücretsiz yurt var dediler. Ben de ortaokulun ikinci döneminden itibaren bu yurtta kalmaya başladım" beyanında bulundu.
Yurtta, Fetullah Gülen'e ait kasetleri dinlediklerini aktaran Çakırca, "Yaz döneminde eve gitmiyor, yurtta kalmaya devam ediyordum. Fetullah Gülen'e ait kasetleri dinlediğimizi hatırlıyorum" dedi.
Çakırca, 1986 yılında, Maltepe Askeri Lisesi
sınavlarına hazırlandığını, öğrencilik yıllarında yurtta tanıştığı 'mahrem imam'ın yardımıyla askeri okulu kazandığını belirterek, "Askeri okula hazırlanıyorduk. Sınav gününden önce 'mahrem imam' bize çok sayıda soru çözdürdü. Özellikle Türkçe sorularını çözdük" beyanında bulundu.
Askeri okula girerken aldığı sağlık raporunun sahte olduğu anlatan Çakırca, "Maltepe Askeri Lisesi'ne girmeden önce sağlık kontrolünden geçirildik. Yapılan kontrollerde göz kartlarının birçoğunu okuyamadım. Diş muayenesinde diş eti hastalığımın bulunduğu tetkik edildi. Muayene olmam gerektiği söylendi" itirafında bulunarak, 'mahrem imam'ın kendisinin yerine farklı bir kişiyi muayeneye ettirdiğini ve geçerli sağlık raporu aldırdığını söyledi.
Savcılıktaki ifadesinin ardından, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Çakırca, çıkarıldığı 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nde adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.
Harp Okulu'ndan 1994 yılında mezun olduktan sonra, çeşitli illerdeki görevlerinin ardından, 2017 yılında iki haftalık Ordu
görevinin ardından Trabzon'da İl Jandarma Komutan Yardımcısı olarak göreve başlayan Çakırca'nın, 'Psikolojik Harp' üzerine 4 sertifikasının bulunduğu bilgilerine ulaşıldı. - TRABZON