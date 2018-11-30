Trabzon'da Fetö/pdy Operasyonu

Trabzon
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekiplerince, Gümüşhane
adli makamlarınca "FETÖ/PDY üyesi" olduğu gerekçesiyle aranan ve haklarında yakalama kararı bulunan M.S. ile eşi D.S. gözaltına alındı.
ByLock kullanıcısı şüphelilerin, örgüte müzahir sendika üyesi ve meslekten ihraç edilmiş öğretmen oldukları belirtildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Trabzon