16.06.2019 10:48
Haberler»Güncel » Haber

Trabzon'da fuhuş operasyonu: 28 gözaltı

Trabzon

TRABZON'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptıkları iddiasıyla yabancı uyruklu 28 kadın gözaltına alındı.

TRABZON'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptıkları iddiasıyla yabancı uyruklu 28 kadın gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte Taşbaşı mevkisinde tespit edilen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Gruplar halinde yaklaşık 200 polisin görev aldığı operasyonda; fuhuş yaptıkları iddiasıyla aralarında Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Rusya, Kırgızistan, Özbekistan ve Ermenistan uyruklu 28 kadın gözaltına aldı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen kadınların işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


- Trabzon
Kaynak: DHA
Polis, Trabzon, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:16 Fenerbahçe'de Tüzük Tadil Genel Kurulu iptal oldu
12:16 ÜNİVERSİTE SINAVI ÖNCESİ STADYUMDAKİ GENEL KURUL ÖĞRENCİ VE VELİLERİ TEDİRGİN ETTİ
12:15 Ali Koç: Bu toplantıyı tamamlıyoruz, gerçekleşemiyor
12:15 DHA YURT BÜLTENİ-6
12:15 YKS'nin ikinci oturumu
12:14 Çocuk orkestrasının konseri beğenildi
12:14 Eskişehirspor genç golcüsünü takımda tuttu