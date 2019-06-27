27.06.2019 10:02
Haberler » Güncel » Haber

Trabzon'da fuhuş operasyonu

Trabzon

Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alınırken, 4'ü yabancı uyruklu 7 kadın mağdur sıfatıyla İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Trabzon 'da düzenlenen fuhuş operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alınırken, 4'ü yabancı uyruklu 7 kadın mağdur sıfatıyla İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince fuhuşla mücadele kapsamında, Çömlekçi Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde denetim ve kontrol yapıldı.
Kontrollerde, otel ruhsat sahibi M.H. ile otel çalışanı Y.H, "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçundan şüpheli olarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili 3'ü Azerbaycan , biri Gürcistan olmak üzere toplam 7 kadın mağdur sıfatıyla alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Gözaltına alınan 2 şüpheli ile 7 kadının işlemleri, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yabancılar Şube Müdürlüğünde sürüyor.
Kaynak: AA
Trabzon , Güncel

Son Dakika Haberleri
11:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mukogawa Kadın Üniversitesindeki Törende Konuşuyor
11:17 İstanbul'da hırsızlık operasyonu
11:17 Araklı'daki sel
11:16 Camide üniversiteli kızı zorla öpen zanlı: 'Manevi kızım olur musun' dedim
11:16 Kayalıklara çarptıktan sonra su alan yattaki 9 kişi kurtarıldı
11:16 Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı
11:15 Kapadokya'da 2 bin yıllık mezar taşı bulundu