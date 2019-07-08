08.07.2019 10:24
Haberler» Güncel» Haber

Trabzon'da fuhuş operasyonu

Trabzon

Trabzon'da düzenlenen operasyonda fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama suçundan gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Trabzon'da düzenlenen operasyonda fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama suçundan gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, polis ekiplerince Çömlekçi Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde yapılan denetim ve kontrollerde, 4'ü yabancı uyruklu 7 kadın, mağdur sıfatıyla Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Operasyonda, fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama suçundan otel sahibi C.Ö. ile çalışanı T.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bu arada, yabancı uyruklu 4 k
adının sınır dışı edileceği bildirildi.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Polis, Güncel

Son Dakika Haberleri
11:22   Kemençe çalan 'android heykel' turistlerin ilgi odağı oldu
11:22   HAKKARİ Dağlıca'da piknik keyfi
11:22   ANTALYA Merve Özbey Eski sevgiliye mesaj atmak serbest
11:21   Mısır'dan yatırım yapan yabancılara vatandaşlık
11:21   "Leyleklere Yeni Yuva" projesiyle her yıl 13 bin leylek ağırlanıyor
11:21   Güver Uçurumu'nda 3 kilometrelik alan temizlendi
11:21   OMÜ'den "19 Mayıs'tan 15 Temmuz'a Bağımsızlık Mücadelemiz" etkinliği