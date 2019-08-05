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Trabzon'da fuhuş operasyonu

Trabzon'da fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında 2'si yabancı uyruklu 9 kadın yakalandı.

05.08.2019 11:25 Trabzon'da fuhuş operasyonu
Trabzon'da fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında 2'si yabancı uyruklu 9 kadın yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında Değirmendere Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde yapılan denetim ve kontrollerde, Ankara'da ikamet izni bulunan ve süresi dolan Kırgızistan vatandaşı Z.Z, ile vize ihlali bulunan Özbekistan vatandaşı G.M. gözaltına alındı.
Ayrıca, Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde yapılan denetim ve kontrollerde ise 7 kadın yakalandı.
Gözaltına alınan kadınların işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yabancılar Şube Müdürlüğünde sürüyor.

Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

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