Trabzon'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Trabzon
'un Vakfıkebir
ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 13 öğrenci tedavi altına alındı. Çavuşlu
İlkokulu ve Ortaokulunda eğitim gören 13 öğrenci, içecek tükettikten sonra baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle okul yöneticilerine başvurdu. Bunun üzerine okula 112 Acil Servis
ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından öğrencilerden 7'si Vakfıkebir Devlet Hastanesi, 6'sı da Akçaabat
Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Okuldaki diğer öğrencilerin de tedbir amacıyla kentteki hastanelere yönlendirildiği öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Çavuşlu,Vakfıkebir,Trabzon
15 Kasım 2018 Perşembe 15:15