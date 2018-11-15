15 Kasım 2018, 15:15
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Trabzon'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Trabzon

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 13 öğrenci tedavi altına alındı.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 13 öğrenci tedavi altına alındı.

Çavuşlu İlkokulu ve Ortaokulunda eğitim gören 13 öğrenci, içecek tükettikten sonra baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle okul yöneticilerine başvurdu. Bunun üzerine okula 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından öğrencilerden 7'si Vakfıkebir Devlet Hastanesi, 6'sı da Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Okuldaki diğer öğrencilerin de tedbir amacıyla kentteki hastanelere yönlendirildiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Çavuşlu,Vakfıkebir,Trabzon
15 Kasım 2018 Perşembe 15:15