Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Trabzon'da girişimcilere online "Blockchain" eğitimi verilecek

Trabzon Ticaret Sanayi Odası (TTSO) ile Habitat Derneği tarafından düzenlenen online eğitim programları kapsamında, girişimcilere yarın "Blockchain" eğitimi verilecek.

10.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:30
Trabzon'da girişimcilere online
Trabzon Ticaret Sanayi Odası (TTSO) ile Habitat Derneği tarafından düzenlenen online eğitim programları kapsamında, girişimcilere yarın "Blockchain" eğitimi verilecek.
TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, TTSO olarak üyelerin ve çalışanların Kovid-19 salgını nedeniyle geçilen zor süreçte farklı alanlardaki farkındalıklarını, bilgilerini ve becerilerini arttıran katma değerli hizmetler sunarak, yenilikçi kapasitelerini geliştirmeyi amaçladıkları belirtildi.
TTSO ile Habitat Derneği arasında bir süre önce protokol imzalandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Protokol kapsamında, Habitat Derneğinin başlattığı online eğitim hareketine destek veriyoruz ve daha çok kişinin bu eğitimlerden yararlanması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu bağlamda Habitat Derneğinin Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ortaklığında ve İstanbul Kalkınma Ajansı'nın Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı desteği ile hayata geçirilen 'İstanbul Blockchain Okulu Projesi' kapsamında verilecek online 'Blockchain 101 eğitimi' için kayıtlarınızı yaptırabilirsiniz."
Açıklamada, eğitimin yarın saat 19.00 ile 21.00 saatleri arasında organize edileceği işaret edilerek, "Blockchain 101 eğitimine katılım göstermek için https://form.jotform.com/200964186133959 linki üzerinden kayıt yaptırabilirsiniz. Eğitim ücretsizdir. Tam katılım gösteren katılımcılara blockchain tabanlı online katılım belgesi verilecektir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası, Trabzon, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Ekonomi
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı Ekonomi
Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor Ekonomi
9 milyon metrekarelik Hazine arazisi tarıma açılıyor
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis’e geliyor Ekonomi
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis'e geliyor
Dolar güne hareketli başladı! İşte son durum Ekonomi
Dolar güne hareketli başladı! İşte son durum
Korona dolandırıcıları iş başında! BKM’den vatandaşlara kritik uyarı Ekonomi
Korona dolandırıcıları iş başında! BKM'den vatandaşlara kritik uyarı
Türkiye’ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor Ekonomi
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Haberler ›› Ekonomi ››Trabzon'da girişimcilere online 'Blockchain' eğitimi verilecek - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

13:27: Ağır vasıta ve ticari araçlara bakım hizmeti - Ekonomi 13:23: OSB Başkanı Bahar'dan KGF için özel bankalarla protokol talebi - Ekonomi 13:22: Hububat ve bakliyatta üretim artışı bekleniyor - Ekonomi 13:22: Mustafakemalpaşa kendi maskesini üretmeye başladı - Ekonomi 13:16: Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Ekonomi 12:46: Bankalararası Kart Merkezi, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı - Ekonomi 12:34: Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti - Magazin 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler