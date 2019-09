Trabzon'da 'göç, güvenlik ve sosyal uyum bölgesel üst düzey çalıştayı'

TÜRKİYE'nin 7 bölgesinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğinde düzenlenecek 'Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Bölgesel Üst Düzey Çalıştayı'nın ilki, Trabzon 'da başladı. Çalıştayda konuşan BMMYK Türkiye temsilcisi vekili Jean Marie Garelli, "Türkiye, 4 milyon mülteci ve sığınmacı ile dünyada en fazla mülteci barındıran ülke olma özelliğini halen sürdürüyor. Türk halkının misafirperverliği, insani değerlerinin ve ülkelerinin köklü geleneğinin somut örneği olarak takdirle karşılanmaktadır" dedi.Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği iş birliğiyle Türkiye'nin 7 bölgesinde gerçekleştirilecek 'Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Bölgesel Üst Düzey Çalıştayı'nın ilki, Trabzon'da başladı. Çalıştaya Karadeniz Bölgesi'ndeki 18 ilin valisinin yanı sıra Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, Düzensiz Göçle Mücadele Dairesi Başkanı Ramazan Seçilmiş, Göç Politika ve Projeler Dairesi Başkanı Mehmet Parlak, Eğitim Dairesi Başkanı Nagehan Önder, BMMYK Türkiye temsilcisi vekili Jean Marie Garelli, Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan, Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Birol Ekici, İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanı Dr. Can Ozan Tuncer ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.Çalıştayın hedefinin; illerdeki yerel politikaların belirlenmesinde söz sahibi olan üst düzey yöneticilerin, Türkiye'nin göç yönetim sistemi ile sosyal uyum konuları hakkında bilgilendirilip, göç konusunda karşılaşılan güçlükleri yerinde tespit edilmesi ve sosyal uyum politikaları noktasında çözüm önerileri getirilmesi olduğu belirtildi.'HER 2 SANİYEDE, 1 KİŞİ YERİNDEN EDİLİYOR'Çalıştayın açılış konuşmasını BMMYK Türkiye temsilcisi vekili Jean Marie Garelli yaptı. Garelli, dünyada yerinden edilen kişi sayısının 70 milyona ulaştığını ve bu rakamın, boyutun korkunç olduğunu gösterdiğini söyledi. Garelli, "Güvenlik ve koruma faaliyetleri her zaman bir arada yürütülmeli. Biri olmadan diğeri olamaz. Günümüzde yaşanan birçok çatışmanın karmaşık ve uzun süren yapı olması sebebiyle tüm dünyada yerinden edinen insan sayısı 70 milyon gibi korkunç bir boyuta ulaşmıştır. Bunun 25 milyonu, ülkesinden kaçmak durumunda kalan mülteciler ve bu mültecilerin yarısından çoğu da 18 yaşın altındaki çocuklardan oluşuyor. Bu yıl, dünya genelinde her gün çatışma veya zulüm sebebi ile yaklaşık 44 bin kişi zorla yerinden ediliyor. Yani her 2 saniyede, 1 kişi yerinden ediliyor. Dünyadaki mültecilerin yüzde 63'ünden fazlasına yalnızca 10 ülke ev sahipliği yapıyor. Bunların içinde gelişmekte olan ülkelerin yanında en az gelişmiş olan ülkelerde yer alıyor" dedi.'EN ÇOK MÜLTECİ TÜRKİYE'DE'Türkiye'nin en fazla mülteci barındıran ülke olduğuna dikkat çeken Garelli, şunları söyledi:"Türkiye bu yıl aralık ayında Cenevre'de dünyada ilk kez gerçekleştirecek olan küresel mülteci formunun eş başkanlığını yapacaktır. Bu formda Türkiye'deki uygulamalar dahil olmak üzere dünyadaki mülteci guruplarda müdahalelerde geliştirilen örnek uygulamalar paylaşılıp tartışılacaktır. Türkiye 4 milyon mülteci ve sığınmacı ile dünyada en fazla mülteci barındıran ülke olma özelliğini halen daha sürdürüyor. Türkiye, ülkeye gelen mülteci ve sığınmacıların ihtiyaçlarını karşılamak için gereken çabayı uzun süredir devam ettirmekte ve bu gereklikleri yabancılar ve uluslararası koruma kanunu gibi hak temelli yasal çerçevede sağlam bir zemine yerleştirilmiş. Türk halkının göstermiş olduğu misafirperverlik insani değerlerinin ve ülkelerinin köklü geleneğinin somut bir örneği olarak takdirle karşılanmaktadır. Türk halkının gösterdiği misafirperverliğinin yanında takdir ile karşılanması gereken bir diğer konu da mültecilerin yerinden edinmelerinin getirdiği zorluklarla başa çıkma konusunda gösterdikleri güç ve kararlılıktır. Mültecilerin ev sahibi ülkelere kültürleri ile yetenek ve becerileri ile büyük katkılar sunduğu da unutulmamalıdır. Bu anlamda Türkiye'nin oluşturduğu yasal çerçeve yalnızca mültecilere eğitim, sosyal güvence gibi hizmetleri götürmekle kalmayıp, aynı zamanda mültecilerin getirdikleri bilgi ve becerilerden faydalanmak üzere mültecilerin kendi kendilerine yeterliliklerini desteklemekte ve iş gücü piyasasına erişimlerini mümkün kılmaktadır."GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRÜ: AKINA MARUZ KALDIKGöç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz ise insanları göçe mahkum eden tek şeyin 'umut' olduğuna değinerek, şunları kaydetti:"Şu anda geldiğimiz gün itibarıyla dünya genelindeki göçmen sayısı 270 milyonu aşmış durumda. Mülteci statüsüne sahip göçmen sayısı 25 milyonu geçmiş durumda ve her geçen gün de sayı artmakta. Göçe kaynaklık eden ülkelerdeki temel çözümler bulunamadığı sürece göç var olmaya devam edecektir. Bugüne kadar ülkemize farklı coğrafyalardan göç eden insanlarla yaptığım sohbetlerde onları göçe mahkum eden tek şey umut. İnsanlar bulundukları yerlerde herhangi bir umutları, gelecekten beklentileri kalmadıkları için göç ediyorlar. Bu umutlar yeşertilmediği sürece de göç etmeye devam edecekler. Biz 2011 yılından itibaren Anadolu coğrafyasının daha önce karşı karşıya kalmadığı kadar büyük bir göç akınına maruz kaldık. ve o günden bu güne kadar ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içinde bu süreci yürütmeye çalışıyoruz. Bu süreçte yasal olarak çok müdahil bir adım attık ve Göç İdaresi Müdürlüğü kuruldu. Yeni bir yönetim anlayışı ile hukuki, idari ve beşeri anlamda inşa ettik ve halen daha etmeye de devam ediyoruz. Bugüne kadar Göç İdaresi Genel Müdürlüğü olarak ilgili kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde de hep birlikte bugüne kadar yaptıklarımızın üzerine de koyarak bu süreci yönetme gayreti içinde olacağız."VALİ USTAOĞLU: TRABZON'DA MÜLTECİLERDEN SIKINTI ÇEKMİYORUZTrabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da kentte 16 binin üzerinde yabancı olduğunu belirterek, "Biz il olarak mültecilerden çok fazla sıkıntı çekmiyoruz. Bizim ilimizde yaklaşık çeşitli statülerden 5 bin 400 ikamet iznine sahip, 6 bin 700 uluslararası koruma başvuru sahibi, 3 bin 300 seçici koruma kapsamındaki misafirlerimiz de olmak üzere toplam 16 binin üzerinde yabancıyı ilimizde misafir ediyoruz. Bugüne kadar misafirimiz hak ve yükümlülükleri, sosyal yardımlar, eğitim ve öğretime kazandırılması, sağlık hizmetleri yanında pek çok burada yaşayan yabancılarla ilgili çalıştaylar, ortak faaliyetler icra edildi. Bunların temel ihtiyaçlarının karşılanmasının yanında sosyal ve kültürel uyumları ile alakalı STK'ların önderliğinde çok güzel çalışmalar yapılıyor. Biz de onlarla birlikte olmaya çalışıyoruz" dedi.