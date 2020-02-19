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Trabzon'da GSM hatlarını kopyalayan dolandırıcılar yakalandı

Trabzon'da, GSM hatlarını kopyalayarak vatandaşların banka hesaplarından para aktardıkları belirlenen 8 kişi yakalandı.

19.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:28Trabzon'da GSM hatlarını kopyalayan dolandırıcılar yakalandı
'da, GSM hatlarını kopyalayarak vatandaşların banka hesaplarından para aktardıkları belirlenen 8 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir mağdurun GSM hattının kopyalanarak banka hesabından 156 bin lirasının alındığı yönündeki başvurusu üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışmaları sonucu, S.S, A.Ç, S.T, S.A, E.G, Ç.Ç, Ö.K. ve M.T.B'nin dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi.
Haklarında Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce başka dosyalardan takipleri bulunan zanlıların bilgileri ve yapılan tespitler paylaşılarak, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla 8 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Banka, Güncel

Kaynak: AA

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