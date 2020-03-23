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Trabzon'da gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi

Trabzon'da gümrük kaçağı akaryakıt ele geçildi.

23.03.2020 10:38 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:38
Trabzon'da gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi
Trabzon 'da gümrük kaçağı akaryakıt ele geçildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir depoda gümrük kaçağı akaryakıt olduğu ihbarı aldı.
Ekipler, M.S'ye ait depoya düzenlediği operasyonda, 2 bin 325 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirdi.

Kaynak: AA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, Güncel

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