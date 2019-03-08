Trabzon'da Günübirlik Kiralık Evlere Cezai İşlem Uygulandı

Trabzon
'da günübirlik kiralık evlere yönelik yapılan çalışma sonucunda toplamda 14 bin 704 liralık idari para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünce il merkezi ve ilçelerinde, 30 ekip ve 74 personelin katılımı ile il merkezinde 420 ve ilçelerde de 295 olmak üzere toplamda 715 günübirlik kiraya verilen adreste denetleme yapıldığı bildirildi.
Denetlenen işletmelerde 7'si yabancı uyruklu olmak üzere, toplamda 15 kayıtsız vatandaşın bulunduğu tespit edildi.
Uygulamalarda 2 işletmeye Kimlik Bildirme Kanununa Muhalefet suçundan, her birine 7 bin 352 lira olmak üzere toplamda 14 bin 704 lira idari para cezası, bir işletmeye ise ikinci kez aynı kanun maddesini ihlalden dolayı kapatma cezası uygulandığı belirtildi.
Güncel
Kaynak: AA