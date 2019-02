Trabzon'da "Gürcistan Yatırım Fırsatları ve Vergi Mevzuatı" Toplantısı Yapıldı

Kaynak: İHA

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TTSO) ev sahipliğinde düzenlenen Gürcistan Yatırım Fırsatları ve Vergi Mevzuatı toplantısında iki ülke iş dünyası arasındaki işbirliğinin ve yatırımların artırılması görüşüldü. Türk iş adamları Gürcü yetkililere karşılaştıkları sorunları aktardı.Toplantıya Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Makbule Koçak, Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Avtandil Mikatsadze, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Ticaret Ombudsmanı Tariel Giorgadze, Acara Ticaret Odası Başkanı Tamaz Shavadze, Gürcistan Yabancı Yatırımcılar Derneği Başkanı Osman Çalışkan, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, Gürcü yetkililer ve Türk iş adamları katıldı.TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, iki ülke ticaretinin artırılması, mevcut sorunların giderilmesi, vergilendirme ve muhasebe sisteminden kaynaklanan sorunların anlaşılması adına böyle bir toplantıyı düzenlediklerini vurgulayarak, "İş adamlarımızın yatırımlarında Gürcistan, Azerbaycan'ın ardından ikinci sırayı alıyor. Arada sınır var ama biz sınır yokmuş gibi görüyoruz olayı. İki ülke o kadar bütünleşmiş durumda. Yatırımların artması ve iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesi için teşvikleri ve mevzuatı çok iyi bilmek gerekiyor. Sadece turizm değil, sanayi ve üretime dönük yatırımlarda da Türk iş adamlarının Gürcistan'da etkin olmasını istiyoruz. Yerinde yatırım, özellikle maliyetlerin düşürülmesinde önemli bir etkendir. Önümüzdeki günlerde Gürcistan'a da bir yatırım ortamı inceleme gezisi düzenlenebilir. Ülkemizdeki ekonomik sıkışıklığın aşılması adına sadece orada değil Gürcü iş adamlarıyla ortaklık yaparak üçüncü ülkelerde de yatırım yapılabilir. Karşılıklı ticaretin gelişmesini sağlamak adına bu toplantıyı düzenleyenlere teşekkür ediyorum" dedi."Türk iş adamlarını yatırıma bekliyoruz"Acara Ticaret Odası Başkanı Tamaz Shavadze ise, iki ülke arasında onlarca ticaret anlaşması bulunduğunu hatırlatarak, "İş artık bize yani iki ülke iş adamlarına kalmış durumda. İki ülke arasındaki ekonomik ilişki gelişiyor ama yeterli değil. Biz de geri kalmayalım ve daha çok iş yapalım. Türk iş adamlarını çağırıyorum. İstiyorum ki daha çok yatırım yapsınlar. Biz ticaret odası olarak onlara her konuda yardımcı olacağız. Ortak yatırımlarla üçüncü ülkelerde de iş yapılmasına sıcak bakıyoruz. Firma açılışı, vergi mevzuatı, kanunlar, özelleştirme süreçlerini anlatan Türkçe kitapçıklarımız var. İş yapılan her yerde sorunlar çıkabilir. Bizim amacımız sorundan kaçmayalım, sorunları çözelim şeklinde. Acara bölgesinde ticaret ombudsmanının olması iş adamları için büyük bir şans" şeklinde konuştu."Ombudsmanlık ticaretin iyi seviyeye gelmesi için çalışıyor"Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Ticaret Ombudsmanı Tariel Giorgadze de, ticari hayatın yoğun olduğu Acara bölgesinde 4 ay önce Ticari Ombudsman olarak göreve başladığını vurgulayarak, "Ana görevimiz iş adamlarının haklarını korumak, devlet kurumlarıyla iş adamları arasında aracılık ederek sorunların en kısa yoldan ve en kısa zamanda çözüme kavuşturulmasını sağlamaktır. Türkiye Başkonsolosluğu da bize yönlendirme yapıyor. İnternet ortamından da başvuruları alabiliyoruz. Başvuruyu inceliyoruz ve eğer iş adamının yasal hakları çiğneniyorsa ilgili devlet kurumuna karşı haklarını savunuyoruz. Ekonomi, ticari ve hukuk birimlerimiz var. Uzmanlarımız ilgili kurumla bağlantıya geçiyor. Görüş alıyor ve iş adamının neden bir sorun yaşadığını sorguluyor. Rapora göre kanun hükme geçerliliğinde genelge yayınlıyor ve devlet kurumuna gönderiyoruz. Anlaşmazlıklarda son nokta değiliz. Yargıya da müracaat edilebilir ama bizim özelliğimiz hızlı şekilde sorunları çözmemiz. Yargıda 1 - 2 yıl alacak bir sorun bizde çoğunlukla 30 gün içinde sonuçlandırılıyor. Bize gelen en önemli sorunlardan biri oturma ve çalışma izinleriyle ilgili. O konuda şartlar yakın zamanda değişecek. 5 yıl süreyle oturma izni alabilmek için 100 bin dolar mal varlığı ve 300 bin dolardan fazla iş ortaklığı şartı aranacak. 2018'de bize gelen dosyaların yüzde 62'si iş adamları lehine olumlu sonuçlandı. Sadece iki şirket arasındaki anlaşmazlıklarda ve mahkemeye intikal etmiş konularda devreye giremiyoruz. Onun dışında her başvuruya açığız. Gürcistan'da özellikle iş güvenliğiyle ilgili yeni yasalar var. Bu konuda iş adamlarının dikkatli olmasını istiyoruz. Bize yapılan her başvuru gizli tutulmaktadır. Ticaretin daha iyi seviyeye gelmesi için iş dünyasına destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu."Gürcistan'da yatırım yapmak avantajlı ve kolay"Gürcistan Yatırım Ajansı Yabancı Yatırımcılar Müdürü Bondo Tabatadze ise, eskiden Gürcistan'da iş ve yatırım için çok olumlu şartların olmadığını dile getirerek, "Binlerce sayfa olan yasa ve yönetmelikler en aza indirildi. Artık yatırım yapmak çok kolay. Ticaret güvenliği, güvenli yatırım ve ticaret serbestliği endekslerinde dünyada üst sıralardayız. Gelir vergisi oranı yüzde 15 ve bu tutar yatırıma yönlendirilirse sıfırlanıyor. 2012'den sonra ortalama yüzde 4 büyümemiz var. 3 kat fazla olan ithalatımızı ihracat yönünde artıya çevirmek istiyoruz. 2014 yılından bu yana AB ülkeleri ve Çin ile Serbest Ticaret Anlaşmamız var. Rusya ve Türkiye ile daha önceden zaten vardı. Bu anlaşmalar sayesinde 3 milyar insanın yaşadığı bir coğrafyaya ulaşabiliyoruz. Turizm ülkemizde yükselen bir değer. 7 milyondan fazla turistin 1 milyonu Türkiye'den geliyor. Emlak, turizm, lojistik, enerji önemli yatırım alanları. Ayrıca otoyol ve liman gibi ulaştırma altyapısı yatırımlarına da önem veriyoruz. İş adamlarının aldığı kredilerin 10 puanlık kısmını biz ödüyoruz. Örnek olarak yüzde 13 faizle kredi alınmışsa, iş adamı sadece yüzde 3 puanlık kısmı ödüyor. Bazı şartlar ve sorumluluklar yerine getirildiğinde üretim ve sanayi yatırımlarına sembolik ücretle arazi veriliyor. Ciddi markalar otel açmak isterse 2 yıl süreyle tüm vergilerden muaf tutuyoruz" ifadelerini kullandı.Türk iş adamları sorunlarını anlattıPanelin ardından TTSO üyesi iş adamları Gürcistan'da yaşadıkları sorunları ve talepleri Gürcü yetkililere iletti. Soru cevap bölümünün ardından TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Makbule Koçak, Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Avtandil Mikatsadze ve panelistlere günün anısına plaket takdim etti. - TRABZON