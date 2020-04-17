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Trabzon'da hayvanlar için sokaklara 5 bin kilogram mama bırakıldı

Trabzon'da hayvanlar için sokaklara yaklaşık 5 bin kilogram mama bırakıldı.

17.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:16
Trabzon'da hayvanlar için sokaklara 5 bin kilogram mama bırakıldı
Trabzon 'da hayvanlar için sokaklara yaklaşık 5 bin kilogram mama bırakıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesinde sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışma yapıldığı belirtildi.
İlçe belediyelerine de mama desteğinde bulunulduğu vurgulanan açıklamada, "Koronavirüsle mücadelenin ilk gününden itibaren 18 ilçenin tamamında sahipsiz hayvanlara yönelik belirlenen 305 istasyonda 4 bin 200 kilogram mama dağıtıldı. Bu kapsamda ortalama 15 bin köpeğin beslenmesi sağlandı. Yine kediler için belirlenen 350 istasyona 760 kilogram mama bırakıldı. Kanatlı hayvanlar için de 1 ton civarında yem dağıtımı yapıldı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, şunları kaydetti:
"Dünyayı saran ve etkilerini Türkiye'de de gösteren koronavirüs salgınına karşı tüm birimlerimiz ilk günden itibaren teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor. Yaşanan bu zor süreçte sevimli dostlarımızı daha çok düşünüyor ve çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Bu gece yarısı başlayacak ve iki gün sürecek sokağa çıkma yasağında sahipsiz canlarımızın sorun yaşamaması için yoğun bir çalışma programı yaptık. Tek bir canımızın bile aç kalmaması için tüm ilçe belediyelerimize mama desteğinde bulunduk."
Zorluoğlu, kuşlar için de belirlenen yerlere yem serpiştirilmeye devam edildiğini aktararak, vatandaşlardan da sahipsiz hayvanlar için kapılarının önüne su ve mama bırakmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Trabzon, Güncel
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