18.06.2019 15:15
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TRABZON'DA HES BORUSU PATLADI: 2 KAYIP, 1 YARALI, MAHSUR KALANLAR VAR (1)

TRABZON

TRABZON'DA HES BORUSU PATLADI: 2 KAYIP, 1 YARALI, MAHSUR KALANLAR VAR (1)TRABZON'un Araklı ilçesinde şiddetli sağanak yağışlar sonrası bir hidroelektrik santralinin (HES) borusunun patlaması sonucu sel taşkını meydana geldi.

TRABZON'DA HES BORUSU PATLADI: 2 KAYIP, 1 YARALI, MAHSUR KALANLAR VAR (1)

TRABZON'un Araklı ilçesinde şiddetli sağanak yağışlar sonrası bir hidroelektrik santralinin (HES) borusunun patlaması sonucu sel taşkını meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi sele kapılarak kayboldu, 1 kişi de yaralı kurtarıldı. Bölgede mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı. Olay, saat 14: 00 sıralarında Araklı ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede şiddetli sağanak yağışlar sonrası bir hidroelektrik santralinin borusu patladı. Şiddetli su tahliyesinin yaşlandığı mahallede sel taşkını meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi sele kapılarak kayboldu, 1 kişide yaralı kurtarıldı. Bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahallede mahsur kalanlar olduğu ihbarı yapıldı. Mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı.

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GİRESUN/DHA


Kaynak: DHA
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