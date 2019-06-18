18.06.2019 15:30
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TRABZON'DA HES BORUSU PATLADI 2 KAYIP, 1 YARALI, MAHSUR KALANLAR VAR

TRABZON'un Araklı ilçesinde şiddetli sağanak yağışlar sonrası bir hidroelektrik santralinin (HES) borusunun patlaması sonucu sel taşkını meydana geldi.

TRABZON'un Araklı ilçesinde şiddetli sağanak yağışlar sonrası bir hidroelektrik santralinin (HES) borusunun patlaması sonucu sel taşkını meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi sele kapılarak kayboldu, 1 kişi de yaralı kurtarıldı. Bölgede mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı. Olay, saat 1400 sıralarında Araklı ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede şiddetli sağanak yağışlar sonrası bir hidroelektrik santralinin borusu patladı. Şiddetli su tahliyesinin yaşlandığı mahallede sel taşkını meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi sele kapılarak kayboldu, 1 kişide yaralı kurtarıldı. Bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahallede mahsur kalanlar olduğu ihbarı yapıldı. Mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı.
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GİRESUNDHA
DHA-Gündem - Türkiye-Trabzon -
(Tür: Yurt)TRABZON'DA HES BORUSU PATLADI 2 KAYIP, 1 YARALI, MAHSUR KALANLAR VAR
Kaynak: DHA
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