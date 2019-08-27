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Trabzon'da heyelanda evde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Trabzon'un Of ilçesinde meydana gelen heyelanda evde mahsur kalan 3 kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı.

27.08.2019 19:12 Trabzon'da heyelanda evde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Trabzon'un Of ilçesinde meydana gelen heyelanda evde mahsur kalan 3 kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Of ilçesine bağlı Ballıca Mahallesi'nde aşırı yağmur sonucu oluşan heyelanda bir evin alt katında çamur oluştu. Evde mahsur kalan ve aralarında engelli bir kişinin de bulunduğu 3 kişi için ekipler harekete geçti. Olay yerine kısa sürede ulaşan jandarma ekipleri mahsur kalanları kurtararak güvenli bölgeye taşıdı.

Bölgede AFAD ve jandarma ekipleri harekete geçerek çalışmalarını sürdürürken Hayrat ilçesinde de aşırı yağmur yüzünden caddeler dereye dönüştü. - TRABZON

Jandarma, Ballıca, Trabzon, Güncel

Kaynak: İHA

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