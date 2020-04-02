Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Trabzon'da, heyelanlı mahallenin halkı tedirgin

TRABZON'un Akçaabat ilçesi Derececik Mahallesi'nde, 1 yıldan beri meydana gelen heyelanlar nedeniyle evler, yollar ve tarım arazilerinde derin çatlaklar oluştu.

02.04.2020 08:43 | Son Güncelleme: 02.04.2020 08:43
Trabzon'da, heyelanlı mahallenin halkı tedirgin

TRABZON'un Akçaabat ilçesi Derececik Mahallesi'nde, 1 yıldan beri meydana gelen heyelanlar nedeniyle evler, yollar ve tarım arazilerinde derin çatlaklar oluştu. Son günlerde zeminde artan kaymalar yüzünden endişelenen bölge sakinleri, evlerinde korkuyla yaşadıklarını söyledi.

Akçaabat ilçesine bağlı Derecik Mahallesi Uğurlu mevkisinde, 1 yıl önce arazilerde meydana gelmeye başlayan heyelanlar, aralıklarla sürüyor. Heyelanlar nedeniyle evler, yollar ve tarım arazilerinde derin çatlaklar oluştu. Son günlerde yağan yağmurların da etkisiyle arazilerde kaymalar da arttı. Evlerin içlerinde duvar ve zeminlerde açılmalar oluştu. Bazı evler için tahliye kararı verildi. Uzman ekiplerin yaptığı teknik incelemede, yeraltı sularından kaynaklı heyelan riski olduğu belirlenen mahalledeki evlerinde endişe içinde yaşayanlar, önlem alınmasını istiyor.

'DUVARLARDAN ÇATLAMA SESLERİ GELİYOR'

Evi için tahliye kararı verilen Hakkı Yılmaz, "Arazilerimizde ve evlerimizde çatlaklar oluştu. Mevsimsel değişiklikten dolayı olduğunu düşündük. Sonra çatlaklar iyice açıldı ve yarıkları meydana getirdi. İnceleme yapan yetkililer, evlerimizi boşaltmamız gerektiğini söyledi. Gidecek başka yerimiz yok. Geceleri evlerimizde duvarlardan çatlama seslerini duyuyoruz. Ölüm korkusu ile evlerimizde oturmak zor oluyor. Evimize korkudan evlatlarımız bile gelmiyor" diye konuştu.

'EVİMİN İÇİNDEN YARIKLAR GEÇİYOR'

Geceleri duvarlardan gelen çatlama sesleri yüzünden uyuyamadıklarını anlatan Fadime Yılmaz da "Uykular bize haram oldu. Önce çatlak sesleri ile başladı sonra da o çatlaklar yarıklara dönüştü. Evimin içinden kocaman yarıklar geçiyor. Bazı yerlerini kartonlarla bazı yerlerini muşambalarla kapatmaya çalışıyorum ki içeri yağmur, soğuk girmesin. Çatlak sesleri uyumamıza müsaade etmiyor. Evlerimizde nöbetleşe uyuyoruz. Torunlarım ve çocuklarım korkudan bize gelmiyor. Kapıda oturup, eve bakıp, ağlıyorlar. Gidecek yerimiz olmadığı için belki de canımızdan olacağız" dedi.

'GİDECEK YERİMİZ YOK'

Korkudan evlere zor girdiklerini belirten Yeter Yılmaz ise "Evlatlarımız ve torunlarımız buraya gelmeye korkuyorlar. Sürekli çatlama sesleri evlerimizde duyuyoruz. Her gün yeni çatlaklar oluşuyor. Elimizde çimento, alçı çatlakları kapatmaya çalışıyoruz. Sinir ilacı içip uyumaya çalışıyorum. Her uyandığımda hemen etrafıma bakıyorum. Acaba başıma çöktü mü ev, diye. Öyle öyle sabahlıyorum. Sonra da kendimi dışarı atıyorum. Dışarıda akşam edip yine mecbur eve giriyorum. Gidecek yerimiz yok. Herkesin evi kendine cennet. Allah sonumuzu hayretsin" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Akçaabat, Derecik, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Trabzon'da, heyelanlı mahallenin halkı tedirgin - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Minik Muhammed’in sağlıkçı annesine feryadı, yüreklere dokundu Haberler
Minik Muhammed'in sağlıkçı annesine feryadı, yüreklere dokundu
1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak Haberler
1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
ABD istihbaratının raporunun bomba Çin detayı! Doğruysa büyük kriz çıkar Haberler
ABD istihbaratının raporunun bomba Çin detayı! Doğruysa büyük kriz çıkar
Pentagon’a gelen dehşet verici talep: 100 bin adet ceset torbası Haberler
Pentagon'a gelen dehşet verici talep: 100 bin adet ceset torbası
Virüs bulaşmasını engelliyor! 7 arkadaş atık malzemelerden yaptı Haberler
Virüs bulaşmasını engelliyor! 7 arkadaş atık malzemelerden yaptı
Atatürk Havalimanı’nın apronu tekrar uçaklarla doldu Haberler
Atatürk Havalimanı'nın apronu tekrar uçaklarla doldu
Benzine bu kez de indirim geliyor! Fiyatı 5 liranın altına düşecek Haberler
Benzine bu kez de indirim geliyor! Fiyatı 5 liranın altına düşecek
Sevgilisini boğarak öldüren hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı Haberler
Sevgilisini boğarak öldüren hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı

Son Dakika Güncel Haberleri

10:10: Korona virüsünden hayatını kaybedenler soğutucu tırlarla taşınıyor - Haber 10:10: "DURAKTA BEKLİYORLARDI, DAYANAMADIM ALDIM" DEDİ, 789 LİRA CEZA YEDİ - Haber 10:10: Trafik azaldı, arabalı vapurlar yayalara kaldı - Haber 10:10: BÜYÜKÇEKMECE'DE TEPKİ ÇEKEN PARTİYİ DÜZENLEYEN KİŞİ KONUŞTU HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUZ -1 - Haber 10:10: Gönüllü 3 kadın maske üretimine başladı - Haber 09:51: ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi - Haberler 09:31: Minik Muhammed'in sağlıkçı annesine "Ne olur gel" ısrarı, yüreklere dokundu - Haber 09:23: Sevgilisini boğarak öldüren erkek hemşire: Onu öldürdüm çünkü bana koronavirüs bulaştırdı - Haber 08:44: Yediği domates salçasının metalik tatta olduğunu hisseden genç, koronavirüse yakalandığını anladı - Haber 08:26: ABD'de görev yapan profesör Mehmet Çilingiroğlu: Türkiye'de çok şanslısınız - Haber 08:19: Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu - Haber