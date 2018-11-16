Trabzon'da Hırsızlar Boş Peynir Tenekelerini Çaldı

16 Kasım 2018 Cuma 14:41



16 Kasım 2018 Cuma 14:41

Trabzon'un Sürmene ilçesinde hırsızlar boş peynir tenekelerini çaldı.Trabzon'un Sürmene ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir gıda işletme zincirine ait işyerinden boş peynir tenekeleri çalındı.İş yeri sahibinin şikayeti üzerine harekete geçen Sürmene İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kameralarından şahısların kimliklerini tespit etti. Kimlikleri tespit edilen şüpheli şahıslar, B.A. (31) ve M.B. (18) jandarmanın operasyonuyla kaçtıkları belirlenen 55 ZA 033 plakalı araçla yakalandı. Şahıslarla birlikte çaldıkları boş peynir tenekeleri de ele geçirildi. Piyasa değeri 500 Türk Lirası olduğu belirlenen peynir tenekeleri sahibine teslim edilirken şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan şüpheliler daha sonra serbest bırakıldı. - TRABZON