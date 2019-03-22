Trabzon'da Hırsızlık

Kaynak: AA

Trabzon'da, bir iş yerinden matkap ve ağaç kesme motoru çalınması olayını gerçekleştirdiği tespit edilen kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, iş yerinden matkap ve ağaç kesme motoru hırsızlığı üzerine yapılan çalışmalarda hırsızlık veya kurumdan hırsızlık olayı şüphelisi T.G. isimli şahsın gözaltına alındığı belirtildi.Operasyonda, 1 matkap ve ağaç kesme motoru ele geçirildi.Şahsın işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.