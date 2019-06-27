27.06.2019 13:23
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Trabzon'da hırsızlık

Trabzon

Trabzon'da bir mağazada, turistlerin çantalarından toplam 2 bin 400 dolar çaldıkları iddiasıyla yabancı uyruklu dört kişi gözaltına alındı.

Trabzon 'da bir mağazada, turistlerin çantalarından toplam 2 bin 400 dolar çaldıkları iddiasıyla yabancı uyruklu dört kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte bir giyim mağazasında, turistlerin çantalarından toplam 2 bin 400 dolar çalınmasıyla ilgili çalışma yürüttü.
Ekiplerin takibi sonucu üçü Suriyeli ve biri Iraklı dört kişi, kullandıkları araçla yakalandı.
Zanlıların üzerinde yapılan aramada 2 bin 610 dolar, 2 bin 820 lira ve 35 bin 317 Irak dinarı ele geçirildi.
Suriyelilerden birinin Antalya 'da yapılan hırsızlığın şüphelisi olarak arandığı öğrenildi.
Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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