Trabzon'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla 4 kişi yakalandı
Trabzon'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.
06.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:50
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Vakfıkebir ilçesinde Türk Telekom AŞ'ye ait haberleşme ve nakil kabloları hırsızlığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler suç aleti ve çalınan kablolarla birlikte yakalanan 4 kişiyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
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