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Trabzon'da Hristiyan mezarına saldırı iddiası ile ilgili 3 gözaltı

Trabzon'da Hristiyan bir vatandaşın mezarına yerleştirilen tahta haçı yerinden alan 3 şahıs, gözaltına alındı.

15.02.2020 20:31 | Son Güncelleme: 15.02.2020 20:31Trabzon'da Hristiyan mezarına saldırı iddiası ile ilgili 3 gözaltı
'da Hristiyan bir vatandaşın mezarına yerleştirilen tahta haçı yerinden alan 3 şahıs, gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Ortahisar ilçesinde Hristiyan mezarına saldırı gerçekleştirildiği iddiaları üzerine harekete geçti. Yapılan çalışma neticesinde, olaya ilişkin 3 şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı.

Özür dilediler

Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinde; üşüdükleri için ateş yaktıklarını, bu nedenle çevreden odun ve tahta parçası topladıklarını, kasıtlı olarak haçı alıp yakmadıklarını söyledi. Şüpheliler ayrıca, yaşattıkları mağduriyet için özür diledi ve mezar sahiplerinin zararını karşılayacaklarını ifade etti. - ANKARA

Trabzon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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