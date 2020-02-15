Haberler » Güncel » Trabzon'da Hristiyan mezarlığına saldırı iddiası - Haber

Trabzon'da Hristiyan mezarlığına saldırı iddiası

Trabzon Valiliği, Hristiyan mezarlığına saldırıda bulunulduğu iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

15.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 15.02.2020 18:46Trabzon'da Hristiyan mezarlığına saldırı iddiası
Valiliği, Hristiyan mezarlığına saldırıda bulunulduğu iddiasına ilişkin açıklama yaptı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında "Trabzon'da Hristiyan mezarlığına saldırıda bulunulduğu" iddialarının yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bahse konu mezarda herhangi bir tahribatın olmadığı, sadece üzerinde bulunduğu iddia edilen ahşaptan yapılmış mezar başlığının yerinde olmadığı tespit edilmiş olup, olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatılmış, eksik olan mezar başlığının yenisi yaptırılarak yerine konulmaktadır."

Trabzon Valiliği, Trabzon, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
15.02.2020 19:25:57