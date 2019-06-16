Trabzon'da huzur operasyonu

Trabzon
'da düzenlenen huzur operasyonu kapsamında yabancı uyruklu 28 kadın gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekiplerince, Taşbaşı mevkinde 150 polisin katılımıyla daha önceden belirlenen 10 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, eğlence mekanlarında bulunan 156 şahsın inceleme ve üst aramasının yapıldı.
Denetimlerde 6 Ukrayna
, 6 Gürcistan
, 5 Azerbaycan
, 4 Rusya, 3 Kırgızistan
, 2 Özbekistan
ve 2 Ermenistan
olmak üzere toplamda 28 yabancı uyruklu kadına Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapıldığı belirtildi.