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Trabzon'da huzur operasyonu gerçekleştirildi

Trabzon'da huzur ve güven operasyonu yapıldı.

13.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:18Trabzon'da huzur operasyonu gerçekleştirildi
'da huzur ve güven operasyonu yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesindeki okul çevreleri ile servis araçlarının kontrolüne yönelik huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.
Ekipler, 182 umuma açık yer, 42 park ve bahçe, 77 okul ve çevresi, 7 metruk bina ile icra edilen yol kontrol ve aramalarında 1597 kişi ve 320'si servis aracı olmak üzere toplam 893 aracı kontrol etti.
Kontrollerde 18'i servis olmak üzere 35 araca 13 bin 580 lira idari para cezası uygulandı, 9'u servis olmak üzere 12 araç da trafikten men edildi.
Pasaportsuz hayvan taşımaktan dolayı bir sürücü hakkında işlem yapıldığı ve kaymakamlık makamınca 6 bin 377 lira idari para cezası uygulandı.

Trabzon, Huzur, Güncel

Kaynak: AA

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