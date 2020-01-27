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Trabzon'da ilginç kaza: duvarda asılı kaldı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen ilginç kazada geri kayarak yola düşen araç duvarda asılı kaldı.

27.01.2020 14:11 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:16Trabzon'da ilginç kaza: duvarda asılı kaldı
'un ilçesinde meydana gelen ilginç kazada geri kayarak yola düşen araç duvarda asılı kaldı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçenin Söğütlü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadın sürücü yönetimindeki 61 ACB 139 plakalı cip rampadan çıkarken henüz bilinmeyen nedenden geri kaymaya başladı. Korkulukları kırarak yaklaşık 2 metreden kara yolunda bulunan yaya yoluna düşen araç duvarda asılı kaldı. Maddi hasarın meydana geldiği ilginç kazada aracı duvarda asılı halde görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. kaza yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından çekici yardımıyla kaldırıldı. - TRABZON

Akçaabat, Trabzon, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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