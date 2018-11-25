25 Kasım 2018, 20:11
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Trabzon'da İlk Yarı Gol Sesi Çıkmadı

Trabzon

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakikada Yusuf Yazıcı'nın uzak mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 9. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışından ayağının içiyle vuruşu yandan dışarı gitti. 23. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top barajda bulunan Neustadter'in koluna çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 25. dakikada Rodallega'nın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Harun'dan döndü. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı. 30. dakikada Novak'ın kafaya ceza sahasına indirdiği topla buluşan Rodallega'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun'da kaldı. 45. dakikada ceza sahası içinde Abdülkadir Ömür'ün pasında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın şutunu kaleci Harun çeldi.

KÜNYE

Stat: Medical Park Hakemler: Halil Mutlu Meler xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira xx, Hüseyin Türkmen xx, Toure xx, Novak xx, Onazi xx, Sosa xx, Yusuf Yazıcı xx, Abdulkadir Ömür xx, Nwakaeme x, Rodallega x Yedekler: Esteban, Vahid Amiri, Olcay Şahan, Murat Cem Akpınar, Batuhan Artarslan, Ekuban, Mustafa Akbaş, Ibanez, Zeki Yavru Teknik Direktör: Ünal Karaman Fenerbahçe: Harun xxx, Isla xx, Skartel xx, Neustader xx, Hasan Ali xx, Mehmet Topal xx, Elij Elmas xx, Ayew xx, Valbuena xx, Slimani x, Frey x Yedekler: Berke Özer, Ertan Ersu, İsmail Köybaşı, Mehmet Ekici, Mahsun, Diego Reyes, Barış Alıcı, Batuhan Yılmaz, Yiğithan Güveli Teknik Direktör: Erwin Koeman Sarı kart: Slimani

(Gökmen Şahin - Ozan Köse - Fatih Yılmaz/İHA) Yusuf Yazıcı,Fenerbahçe,Trabzonspor
25 Kasım 2018 Pazar 20:11



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