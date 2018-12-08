Trabzon'da İlk Yarı Gol Yok

Spor Toto Süper Ligin 15'nci haftasında Trabzonspor
ile Atiker Konyaspor
karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
22. dakikada Onazi'nin hatalı pasını kapan Jahovic topla birlikte ceza sahası içine girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Jahovic vuruşunda ise meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıktı. 34. dakikada Yusuf Yazıcı
'nın kullandığı fual atışında ceza sahası içindeki Hüseyin Türkmen
'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Serkan
'da kaldı. 44. dakikada Onazi, uzak mesafeden kaleyi yokladı ancak top farklı şekilde yandan auta çıktı.
KÜNYE
Stat: Medical Park Hakemler: Mete Kalkavan
xx, Ceyhun Sesigüzel
xx, Esat Sancaktar xx Trabzonspor: Uğurcan x, Pereira x, Toure
x, Hüseyin x, Novak x, Onazi x, Sosa xx, Yusuf Yazıcı x, Nkawaema x, Abdulkadir Ömür x, Rodallega x Yedekler: Esteban, Kamil Ahmet Çörekçi
, Hosseini, Vahid Amiri
, Olcay, Batuhan Artaslan, Ekuban, Abdulkadir Parmak, Ibanez, Zeki Yavru
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Atiker Konyaspor: Serkan x, Skubic x, Ali Turan x, Uğur Demirok
x, Ferhat x, Jansson x, Jertovic x, Ömer Ali Şahiner
x, Amir Hadziaahmetovic x, Traore x, Jahovic x Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Volkan Findıklı, Lılosevic, Moke, Fofana, Opanasenko, Filipovic, Mücahit Can Akçay
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Sarı Kart: Uğur Demirok (Atiker Konyaspor)
(Gökmen Şahin/İHA)
Trabzonspor,Konyaspor
08 Aralık 2018 Cumartesi 17:21