Trabzon'da İlk Yarıda Gol Yok

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor
, Aytemiz Alanyaspor
'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
19. dakikada Sosa'nın pasında sağ çaprazda topla buluşan Rodallega'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Haydar'da kaldı. 29. dakikada Ekuban'ın uzun pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Abdulkadir Ömür'ün vuruşunda kaleci Haydar meşin yuvarlağı kornere çeldi. 44. dakikada Yusuf Yazıcı
'nın pasında ceza sahası sol çaprazında buluşan Ekuban'ın vuruşunda top kaleci Haydar'da kaldı.
KÜNYE
Stat: Medical Park Hakemler: Suat Arslanboğa
xx, Alpaslan Dedeş
xx, Mustafa Sönmez
xx Trabzonspor: Arda xx, Kamil Ahmet Çörekçi
xx, Hüseyin Türkmen
xx, Hosseini xx, Amiri xx, Sosa xx, Yusuf Yazıcı xx, Abdulkadir Ömür xx, Nwakaeme x, Ekuban xx, Rodallega x Yedekler: Muzaffer, Kağan, Murat Cem Akpınar
, Toure
, Batuhan Artaslan, Abdulkadir Parmak, Berkay
Sefa Kara, Ali Osman
, Ibanez Teknik Direktör: Ünal Karaman
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz
xx, Baiano xx, Welinton xx, Caulker x, Villafanez x, Ozan Tufan
x, Ceyhun Gülselam
xx, Efecan x, Campos x, Cenk x, Cisse x Yedekler: Ufuk Ceylan
, Hasan, Fernandes, Taha Yalçıner
, Josef Sural, Hakan Erçelik Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Sarı kartlar: Welinton, Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor)
(Gökmen Şahin - Fatih
Yılmaz/İHA)
Kaynak: İHA