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Trabzon'da "İnteraktif Taşkın Müzesi"nin yapımı tamamlandı

Trabzon'da, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yapımına Kasım 2019'da başlanan "İnteraktif Taşkın Müzesi" tamamlandı.

16.04.2020 12:12 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:12
Trabzon'da
Trabzon 'da, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yapımına Kasım 2019'da başlanan "İnteraktif Taşkın Müzesi" tamamlandı.
DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye 'de, başta Doğu Karadeniz olmak üzere sık sık taşkınlar meydana geldiği, bu taşkınları afete dönüştürenlerin insanlar olduğu belirtildi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatlarıyla Trabzon'da, "taşkına sebebiyet vermemek" ve "taşkından korunmak" temalı kamuoyunu bilinçlendirici İnteraktif Taşkın Müzesi'nin yapımına Kasım 2019'da başlandığı anımsatılan açıklamada, DSİ 22. Bölge Müdür Vekili Emre Akçalı tarafından projelendirilen taşkın müzesinin tamamlanarak açılışa hazır hale getirildiği ifade edildi.
Açıklamada, dünyada benzer isimde faaliyet gösteren ancak sadece birer taşkını anlatan anı müzelerinden çok farklı konseptte tasarlanan dünyanın ilk İnteraktif Taşkın Müzesi'nden yerli, yabancı 7'den 70'e herkesin faydalanabileceğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:
"Müzede, ellerinizin suya gireceği taşkın aktivasyon alanı, geçirgen bent hidrolik modeli, yenilikçi ve klasik taşkın/rüsubat kontrol tesis tipleri, interaktif şehir taşkını modeli, heyelan-taşkın etkileşim modeli, 1929 yılı Of heyelan/taşkın modeli, taşkın sinema salonu, taşkın müdahale odası, taşkın teknik bilgilendirme bölümü, tarihi taşkınlar bölümü, taşkında davranış bölümü, erken uyarı sistemi ve mobil taşkın koordinasyon merkezi gibi pek çok bölüm ziyaret edilebilecek. Müzede ayrıca dokunmatik harita ile ziyaretçiler evlerinin taşkın tehdidinde olup olmadığına da bakabilecek, sanal gerçeklik odasında ise kendinizi taşkının ortasında bulacaksınız."
Açıklamada, müzenin açılışı ve ziyaretlerin, Kovid-19 pandemisi sona erince yapılacağı da bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Devlet Su İşleri, Türkiye, Trabzon, Güncel
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