Trabzon'da İş Dünyasına İstihdam Seferberliği Çağrısı

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısının ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) "Burası Türkiye Burada İş Var" sloganıyla başlattığı "İstihdam Seferberliği 2019" programıyla ilgili Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) bilgilendirme toplantısı düzenlendi.TTSO'daki İstihdam Seferberliği 2019 toplantısına Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, TTSO Meclis Başkanı M. Şadan Eren, TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan, Of Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Saral, DKİB Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Kaymakamlar, İŞKUR Trabzon İl Müdürü İbrahim Büyük, SGK Trabzon İl Müdürü Aydın Gedikli, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kurt ve OSB temsilcileri katıldı.Toplantının açılış konuşmasını yapan TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan İstihdam Seferberliği 2019 çalışmalarıyla ilgili toplandıklarını belirterek, "Hep birlikte ülkemizin istihdam sorununu en aza indirme konusunda bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu doğrultuda Sayın Valimizin başkanlığında bir basın açıklamasıyla çalışmalarımızı başlatıyoruz. Uzun periyotlu bir çalışma programımız var. Tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz" dedi.Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, çok anlamlı bir çağrı için toplandıklarını vurgulayarak "Cumhurbaşkanımız 21 Ocak'ta TOBB'daki Türkiye Ekonomi Şurası'nda iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği çağrısı yaptı. Bizler de bu konuyla ilgili yol haritamızı belirlemek üzere kamu ve özel sektör temsilcileriyle bir araya geliyoruz. Amacımız İstihdam Seferberliğinin Trabzon'un tarihi ve kadim geçmişine, ticari ve iş dünyası birikimine yakışır biçimde karşılık bulmasıdır. Devletimiz tüm imkanlarını seferber etti. Türkiye Ekonomi Şurası'ndaki çağrıdan sonra bununla ilgili olarak bakanlıklar ve kurum temsilcileri bir araya gelerek istihdam teşvikleri hazırlandı, yasal mevzuatlar kanunlaştı. Çok cazip, ilave istihdamla alakalı güzel teşvikleri içinde barındıran bu mevzuat artık yürürlüktedir. Hem bu çağrıya kulak verme hem teşviklerden istifade etme noktasında Trabzon'da tüm paydaşlarımızla bir seferberlik yapalım istiyoruz. İşsizlik canavarına karşı toplumumuzun tüm kesimleriyle seferberlik halinde mücadele edelim ve başarılı olalım. Yeni bacalar tütsün, evlerimiz bereketlensin, sofralarımız neşelensin, ailelerimiz daha müreffeh ve mutlu olsun istiyoruz" diye konuştu.Vali Ustaoğlu, işsizliğin kötü bir şey olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:"Akşam eve ailenizi mutlu edecek bir fileyle gitmek önemli. Toplumumuzun tüm kesimlerinin ciddi fedakarlıklarını bekliyoruz. Bu noktada devletimizin çok ciddi teşvikleri olduğunu da biliyorsunuz. İŞKUR bünyesindeki elemanlarımız ilçe ilçe dolaşacaklar, işverenleri ziyaret edecekler. Kaymakam arkadaşlarımız bu konunun içinde olacaklar. Toplumumuzu, esnafımızı bilinçlendirmek, teşvikleri anlatmak açısından gerekli çalışmaları yaparak; arzu ediyoruz ki yılsonunda ilimiz açısından hedeflediğimiz artı istihdama elbirliğiyle ulaşacağız.""Yeni teşvikler çok güzel imkanları ve fırsatları beraberinde getiriyor" diyen Ustaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Nisan ayı sonuna kadar her ilave istihdamın tam üç ay boyunca ücreti, sigorta primi ve vergisini devlet karşılıyor. Yani işverenimizin cebinden bir kuruş para çıkmıyor. O üç ayın sonunda 9 ay boyunca da yine primleri devlet tarafından karşılanıyor. İşverenimiz sadece asgari ücreti ödüyor. İlave, kendisine yük gibi görünen sigorta primiyle vergiler yani toplam bin 113 lira devlet tarafından karşılanmış oluyor. Bu çok cazip bir fırsat. Yeni imkanlardan işverenlerimizin istifade etmesi için çalışmalarımızı yapmamız lazım. Bunun yanında işe alınacak kişi genç, kadın veya engelliyse 9 aylık süre 15 aya çıkıyor. Devletimiz diyor ki; sen düzenini bozma, istihdamını koru. Biz de işverenimize bu noktada çağrıda bulunuyoruz; bu sese kulak vermelerini, evlerin bereketlenmesine, neşelenmesine katkı sağlamalarını arzu ediyoruz. İşverenimiz ekonomik darboğaza girmişse, burada da bir destek var. Eğer bir işveren işlerinde sıkıntı yaşıyorsa, faaliyetleri durmuş veya azalmış olabilir, çalışanlarının maaşı üç ay boyunca, kısa çalışma ödeneği kapsamında işsizlik fonundan karşılanıyor. İstihdamı teşvik adı altında çeşitli teşvikler var. Kısa Çalışma Ödeneği, Asgari Ücret Desteği, İşbaşı Eğitimi İstihdam Desteği gibi pek çok alanda devletimiz destekleriyle işverenlerimizin işlerini kolaylaştıracak paketleri sunuyor. İnşallah arkadaşlarımız sürekli sahayı dolaşarak, işverenlerimizi esnafımızı bilinçlendirerek, onların biraz daha gayretli olmaları ve bu çağrıya cevap vermeleri konusunda çalışmalarını yapacaklar." - TRABZON