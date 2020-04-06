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Trabzon'da istinat duvarı çöken apartmanda yaşayanlar tedirgin

Trabzon'da istinat duvarı çöken apartmanda yaşayanlar tedirginTRABZON'da, önceki akşam 6 katlı bir binanın taş istinat duvarı çöktü, park halindeki bir araçta hasar oluştu.

06.04.2020 14:13 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:17
Trabzon 'da istinat duvarı çöken apartmanda yaşayanlar tedirgin
TRABZON'da, önceki akşam 6 katlı bir binanın taş istinat duvarı çöktü, park halindeki bir araçta hasar oluştu. Çökmenin ardından panik yaşadıklarını anlatan ve koronavirüs nedeniyle evlerinde oturduklarını söyleyen, çoğunluğu 65 yaş üstü olan bina sakinleri, önlem alınmasını istedi.
Olay, önceki gün akşam saatlerinde, Ortahisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi, Aldıkaçtı Sokak'ta meydana geldi. 6 katlı Zeki Eryaşar Apartmanı çevresinde bulunan taş istinat duvarı, oluşan heyelan sonucu ön kısmında yer alan otoparka çöktü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı çökmede, toprak yığını altında kalan park halindeki bir otomobilde hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ve belediye ekipleri, duvar ve çevresinde incelemelerde bulundu.
Çoğunluğunun 65 yaş üstü kişilerin yaşadığı apartman sakinleri, çökmenin ardından panik yaşadıklarını anlatarak, evlerinde korku içinde yaşadıklarını söyledi. Bina sakinleri, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlerle uyup, evlerinde kaldıkları ancak, tedirgin olduklarını belirterek, yetkililerin önlem almasını istedi.
'EVLERİMİZDE KORKU İÇİNDEYİZ'
Apartman sakini Özkan Yılmaz, korku içinde yaşadıklarını söyleyerek "Büyük bir gürültü sesiyle irkildik, balkona çıktık, baktık ki buradaki duvar çökmüş. Bizler, tedirginiz. Evimizde bir tehlike yok ancak, olmayacağı da belli değil. 12 aile yaşıyor burada, evden çıkamıyoruz malum virüs var. Evlerimizde korku içindeyiz, bir an önce buranın yapılmasını istiyoruz, bizler de evimizde huzur içinde yatalım istiyoruz. 'Acaba bir şey olabilir mi' diye korkuyoruz" dedi.
'GÜRÜLTÜYÜ DUYUNCA BALKONA ÇIKTIM'
Binada oturan Yıldız Tonyalı da büyük bir gürültü duyduklarını anlatarak, "Bir ses geldi, büyük bir gürültü sesi. Gürültüyü duyunca balkona çıktım. Karanlıktı pek göremedim. Komşum ağlıyordu; 'duvar yıkıldı' diye seslendi. Bende üzüldüm ve korktum, 'binaya bir şey olur mu' diye. Endişeliyiz, duvarın yapılmasını istiyorum" diye konuştu.
'SABAHI ZOR BEKLEDİK'
Emekli öğretmen Aytül Dikmen ise, "Sesle beraber, korktuk. 'Ne oluyor' dedik. Dışarı çıkınca duvarın yıkıldığını anladık. Karanlıktı, sabahı zor bekledik. Evimize çok yakın, haliyle tedirgin olduk. Evlerimizdeyiz, dışarı çıkma yasağı da olsa buranın bir an önce yapılmasını istiyoruz" dedi. Trabzon’da istinat duvarı çöken apartmanda yaşayanlar tedirgin

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Mahallesi, Ortahisar, Trabzon, Güncel

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Trabzon'da istinat duvarı çöken apartmanda yaşayanlar tedirgin
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