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Trabzon'da itfaiye erleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan itfaiye personeli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

06.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:10Trabzon'da itfaiye erleri AA'nın
Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan itfaiye personeli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Fahri Kaplan ve itfaiye personeli, AA muhabirlerinin çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Kaplan, kategorisinde Burak Akay'ın "Çanakkale'de orman yangını" ve Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" ve kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Fotoğrafların hepsinin ayrı güzellikte olduğunu ifade eden Kaplan, "Orijinal fotoğraf serisi gördüm. Aslında her birisi değerlendirilebilecek ve seçilebilecek nitelikte ama işin içinde Türk bayrağı ve Zigana olunca onu tercih etmek zorunda kaldım. Hepsi, hakikaten özel ve güzel hazırlanmış fotoğraflar. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." dedi.
"Sizler de itfaiye eri gibi zor şartlarda görev yapıyorsunuz"
İtfaiye eri Muhammed Arlı da fotoğrafların afet ve zor şartlarda çekildiğine vurgu yaparak, "Sizler de itfaiye eri gibi zor şartlarda görev yapıyorsunuz. Muhabirler, afet ve savaş gibi alanlarda çalışıyor. Fotoğraflara baktığım zaman gerçekten ciddi emek verilmiş olduğunu görüyorum." diye konuştu.
İtfaiye eri ve santral görevlisi Emre Sevgi ise fotoğrafları meslektaşlarıyla birlikte inceleme fırsatı bulduklarını belirterek, oylamada bütün güncel olayların ve gündemi yansıtan durumların ele alındığını kaydetti.
Bu durumun çok hoşuna gittiğini ifade eden Sevgi, şu değerlendirmede bulundu:
"Hepsi harika ve gurur vericiydi. Özellikle burada en çok dikkatimi çeken Milli Takımımızın Barış Pınarı Harekatı'na destek çıkması oldu. Çok hoş bir durum ve bizim içinde gurur verici bir olay. Sizler de bizler gibi yoğun ve tehlikeli şartlar altında bir çok olaya el atmaya çalışıyorsunuz. Rabb'im umarım sizlere kaza bela göstermez, iyi ve güzel fotoğraflar çekmeyi sizlere nasip eder."

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Kaynak: AA

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