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Trabzon'da izinsiz inşa edilen 160 yapı yıkıldı

Trabzon'un 13 ilçesinde 2019 yılının 11 aylık döneminde izinsiz inşa edildiği belirlenen 160 yapı yıkıldı.

04.12.2019 17:54 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:10Trabzon'da izinsiz inşa edilen 160 yapı yıkıldı
'un 13 ilçesinde 2019 yılının 11 aylık döneminde izinsiz inşa edildiği belirlenen 160 yapı yıkıldı.
Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, 31 2017 tarihinden sonra imara aykırı inşa edilen ve imar barışı kapsamına girmediği belirlenen bina, bina temeli, konteyner, baraka gibi kaçak yapıların yıkımının sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, Akçaabat'ta 15, Beşikdüzü'nde 22, Çarşıbaşı'nda 3, Çaykara'da 18, Düzköy'de 27, Köprübaşı'nda 33, Maçka'da 12, Ortahisar'da 5, Vakfıkebir'de 1, Araklı ve Şalpazarı'nda 10'ar, Sürmene ve Tonya'da ise 2'şer yapı olmak üzere, toplam 160 yapının yıkımının tamamlandığı kaydedildi.
Açıklamada, imar barışı kapsamı dışında kalan kaçak yapıların yıkımına devam edileceği vurgulandı.

Trabzon, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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