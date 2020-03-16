Trabzon'da kaçak silah operasyonu
Trabzon'da jandarma ekiplerince iki ilçede yapılan aramada çok sayıda kaçak silah ele geçirildi.
16.03.2020 10:51 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:51
Trabzon 'da jandarma ekiplerince iki ilçede yapılan aramada çok sayıda kaçak silah ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Tonya ilçesinde 2 şüpheli şahısın ikametgahında yapılan aramada 7 adet tabanca, 7 adet tabanca şarjörü, 107 adet çeşitli çaplarda fişek, bedel ve tarih bilgileri yazılmış çok sayıda senet ile suç gelirlerinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Akçaabat ilçesinde ise 2 şüpheli şahsın ikametgahında yapılan aramada 1 adet Mauser marka uzun namlulu tüfek, 3 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca 3 adet av tüfeği 253 adet çeşitli çaplarda fişek ele geçirilirken her iki olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON
Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Tonya ilçesinde 2 şüpheli şahısın ikametgahında yapılan aramada 7 adet tabanca, 7 adet tabanca şarjörü, 107 adet çeşitli çaplarda fişek, bedel ve tarih bilgileri yazılmış çok sayıda senet ile suç gelirlerinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Akçaabat ilçesinde ise 2 şüpheli şahsın ikametgahında yapılan aramada 1 adet Mauser marka uzun namlulu tüfek, 3 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca 3 adet av tüfeği 253 adet çeşitli çaplarda fişek ele geçirilirken her iki olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON
Kaynak: İHA
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