Trabzon'da Kaçakçılık Operasyonu

Kaynak: AA

Trabzon'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir kargo firmasına gelen 3 koli içerisinde yapılan aramada gümrük kaçağı 5 şişe içki, 490 paket sigara ve 140 puro ele geçirildi.Ayrıca, bir araç içerisinde yapılan aramada ise 70 şişe kaçak içki ele geçirildiği belirtildi.Gözaltına alınan A.K'nın işlemleri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ediyor.