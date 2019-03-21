Trabzon'da Kaçakçılık Operasyonu

Kaynak: AA

Trabzon'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir araçta arama yapıldı.Aramada, farklı markalarda 4 el yapımı ruhsatsız tabanca ve tabancalara takılı vaziyette 4 şarjör ele geçirildi.Ekiplerce bir başka araçta yapılan aramada da 25 şişe gümrük kaçağı içki bulundu.Her iki olayın şüphelileri N.C, F.Ö. ve U.Ç. gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.