Trabzon'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Madde Operasyonu

Kaynak: AA

Trabzon'da polisin düzenlediği kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 3'ü yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce sürdürülen çalışmalar kapsamında kent merkezinde durumundan şüphelenilen İstanbul ve Trabzon plakalı 2 otomobil durduruldu.Her iki araçta yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 620 paket sigara, 27 şişe içki ile 21 nargile tütünü, 1 el yapımı silah ve şarjör, 6 fişek ele geçirildi.İran ve Afganistan uyruklu iki şahıs üzerinde yapılan aramalarda ise 22,26 gram eroin ve 19,61 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.Gözaltına alınan 3'ü yabancı uyruklu 4 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.