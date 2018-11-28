Trabzon'da Kaçakçılıkla Mücadele

Trabzon
'da düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı sigara, içki ve ilaç ele geçirildi, yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yolcu otobüsünde yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 580 paket sigara, 10 litre içki ve 88 kutu farklı markalarda ilaç bulundu.
Olayla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu kişinin Trabzon Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Trabzon
28 Kasım 2018 Çarşamba 14:38