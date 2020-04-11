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Trabzon'da Kahramanmaraş Caddesi araç trafiğine kapatıldı

Trabzon'da sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Kahramanmaraş Caddesi toplu taşıma araçları haricindeki araç trafiğine kapatıldı.

11.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:06
Trabzon'da Kahramanmaraş Caddesi araç trafiğine kapatıldı
Trabzon 'da sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Kahramanmaraş Caddesi toplu taşıma araçları haricindeki araç trafiğine kapatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Pandemi Kurulu kararı gereğince, kentte yayaların yoğun olarak kullandığı Kunduracılar ve Kahramanmaraş caddeleri ile Uzun Sokak'ta, pandemi hızını düşürmek ve sosyal hareketliliği azaltmak amacıyla 08.00-18.00 saatleri arasında kolluk kuvvetleri ve belediye zabıta ekiplerince, sosyal mesafeye uyacak şekilde giriş ve çıkışların sınırlandırılmasına, sadece zorunlu işi olanların giriş çıkış yapmasına müsaade edilmesine, giriş çıkış yapanların mutlaka maske takmalarının sağlanmasına karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, kentte araç trafiğinin yoğun olduğu Kahramanmaraş Caddesi'nin, pandemi yayılımını önlemek amacıyla 08.00-18.00 saatleri arasında toplu taşıma araçları haricinde trafiğe kapatılmasına karar verildiği bildirildi.
Alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası başta olmak üzere adli işlem yapılacağı kaydedildi.
Öte yandan, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri de vatandaşlardan gelen talepler üzerine, vatandaşlara ekmek ve ilaç temini ile bankamatikten para çekme hizmetinde bulunuyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, iki gün boyunca evlerinden çıkamayacak vatandaşların Vefa Sosyal Destek Grubu'nu 112-155-156-153 nolu telefonlardan arayabileceğini belirtti.
Vefa Sosyal Destek Grubu'nun bir paydaşı olarak vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için ilk günden itibaren yoğun gayret gösterdiklerini aktaran Zorluoğlu, iki gün sürecek sokağa çıkma yasağında hemşehrilerine acil ihtiyaçlarını giderme noktasında bir telefon kadar yakın olduklarını kaydetti.
Zorluoğlu, ayrıca 5 ekibin 18 ilçede sokak hayvanları için yem bıraktıklarını da aktardı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Trabzon, Güncel
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