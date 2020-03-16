Trabzon'da kar yağışı etkili oldu
Trabzon'da orta ve yüksek kesimlerde etkili kar yağışı nedeniyle bazı mahallelerde yollar ulaşıma kapandı.
16.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:56
Trabzon 'da orta ve yüksek kesimlerde etkili kar yağışı nedeniyle bazı mahallelerde yollar ulaşıma kapandı.
Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının etkili olduğu Tonya , Düzköy , Şalpazarı ve Çaykara ilçelerinin bazı mahallelerinde kar kalınlığının 40 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.
Bazı mahalle yollarının ulaşıma kapandığına, bu yolların açılması için ekiplerin ilçe belediyeleriyle sabah erken saatlerde çalışmalara başladığına işaret edilen açıklamada, akşam saatlerine kadar kapalı tüm yolların açılmasının planlandığı aktarıldı.
Açıklamada, kar yağışının salı ve çarşamba günü de devam etmesinin beklendiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:
"Bu süreçte vatandaşların yayla ve mezralara çıkmaması, acil hastaların ivedilikle 112 ekiplerine bildirilmesi, istenmeyen olayların önüne geçmek için kar yağışının olduğu bölgelerde kar lastiği veya zincir olmadan trafiğe çıkılmaması önem taşımaktadır. Ekiplerimiz kar yağışının olduğu tüm mahallelerimize gerekli müdahaleleri ivedilikle yapmaktadır."
Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının etkili olduğu Tonya , Düzköy , Şalpazarı ve Çaykara ilçelerinin bazı mahallelerinde kar kalınlığının 40 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.
Bazı mahalle yollarının ulaşıma kapandığına, bu yolların açılması için ekiplerin ilçe belediyeleriyle sabah erken saatlerde çalışmalara başladığına işaret edilen açıklamada, akşam saatlerine kadar kapalı tüm yolların açılmasının planlandığı aktarıldı.
Açıklamada, kar yağışının salı ve çarşamba günü de devam etmesinin beklendiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:
"Bu süreçte vatandaşların yayla ve mezralara çıkmaması, acil hastaların ivedilikle 112 ekiplerine bildirilmesi, istenmeyen olayların önüne geçmek için kar yağışının olduğu bölgelerde kar lastiği veya zincir olmadan trafiğe çıkılmaması önem taşımaktadır. Ekiplerimiz kar yağışının olduğu tüm mahallelerimize gerekli müdahaleleri ivedilikle yapmaktadır."
Kaynak: AA
Manşet
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