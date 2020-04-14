Trabzon'da karantinadaki 39 günlük bebeğin aşıları yapıldı

Trabzon 'da ailesi ile birlikte karantinada bulunan 39 günlük bebeğin aşıları yapıldı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, yurt dışından getirilerek Ortahisar ilçesine bağlı Üniversite Mahallesi'ndeki Gülbaharhatun Yurdu'nda karantinaya alınanların her türlü ihtiyaçları gideriliyor.

Bu kapsamda, karantinada bulunan ailelerden birinin 39 günlük bebeğinin aşıları da İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından yurtta yapıldı.