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Trabzon'da kardan kapanan tüm mahalle yolları ulaşıma açıldı

Trabzon'un orta ve yüksek kesimlerinde önceki gece başlayan ve etkili olan kar yağışı sonrası kapanan tüm mahalle yolları ulaşıma açıldı.

17.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:24
Trabzon'da kardan kapanan tüm mahalle yolları ulaşıma açıldı
Trabzon 'un orta ve yüksek kesimlerinde önceki gece başlayan ve etkili olan kar yağışı sonrası kapanan tüm mahalle yolları ulaşıma açıldı.

Kar yağışı özellikle Araklı , Sürmene , Arsin, Köprübaşı, Şalpazarı, Düzköy ve Tonya ilçelerinde etkili olurken, 28 mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi ekipleri ile birlikte kapanan yolları açmak için günün ilk ışıkları ile birlikte çalışmalarına başladı. Şuana kadar tüm mahalle yolları ise ulaşıma açıldı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Etiketler : Trabzon, Sürmene, Araklı, Güncel

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